Venezia, Perez: "E' un momento duro. Ma sono sicuro che i punti arriveranno"

17.40 - Dopo la sfida contro il Genoa, il centrocampista del Venezia Kike Perez interverrà in conferenza stampa dallo stadio "Ferraris" di Marassi. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB.com.

17.56 - Inizia la conferenza stampa di Kike Perez.

La sconfitta di oggi.

"Nel primo tempo siamo stati più compatti, loro hanno avuto un’occasione e un gran gol di Ellertsson però la prima occasione l’abbiamo avuta noi con Yeboah. Nel secondo tempo siamo cresciuti e abbiamo avuto tante occasioni da gol ma non siamo riusciti a segnare".

Da cosa ripartire adesso?

"Sicuramente è molto pesante. E’ un momento duro perché siamo ultimi. Adesso lavoriamo con il mister. E’ vero che la squadra ha la mentalità del lavoro e sono sicuro arriveranno i punti".

17.58 - Termina la conferenza stampa di Kike Perez.