Klinsmann: "Gli allenatori in A hanno paura dell'esonero, così si gioca per non perdere"

L'ex ct e giocatore dell'Inter Jürgen Klinsmann a Radio Sportiva parla così della Serie A e in generale del movimento calcistico italiano: "Ora con il figlio in Italia seguo di più il campionato italiano e vedo troppa paura di sbagliare. Gli allenatori hanno paura di perdere il posto appena si perdono due partite. Allora si gioca più per non perdere invece di giocare per vincere".

Jonathan Klinsmann, nato il 8 aprile 1997 a Monaco di Baviera da papà Jürgen (ex stella di Inter e Sampdoria) e dalla modella statunitense Debbie Chin, arriva in Italia nel febbraio 2024 all'età di 26 anni, firmando un contratto di tre anni con il Cesena in Serie C. Portiere di 195 cm con doppio passaporto tedesco-statunitense, sceglie l'Italia per il legame familiare con il padre e per la "cultura calcistica" del Paese, dove i genitori si conobbero negli anni '90 a Milano. Inizialmente terzo portiere dietro al veterano Matteo Pisseri, sotto la guida di mister Michele Mignani, Klinsmann esordisce in Serie C il 6 aprile 2024 in una vittoria 3-0 contro il Perugia, mantenendo la porta inviolata.

Con il Cesena, conclude la stagione 2023/24 con sole 2 presenze in regular season, ma contribuisce alla promozione in Serie B vincendo i playoff di Serie C contro l'Audace Cerignola. In estate, voci lo accostano a club come Monza e Sassuolo, ma resta a Cesena, diventando titolare indiscusso da fine ottobre 2024. Il debutto in Serie B arriva il 26 ottobre contro la Salernitana (1-1), seguito da un exploit: para un rigore a Cerri della stessa squadra, chiedendo consiglio a un raccattapalle per la posizione. In 7 uscite iniziali (campionato e Coppa Italia), colleziona 3 clean sheet, esordendo contro il Pisa in Coppa Italia (2-1) il 25 settembre 2024. Nella stagione 2024/25 di Serie B, Klinsmann si afferma come prima scelta, con prestazioni solide che lo rendono una sorpresa del torneo.