Wolverhampton-Tottenham, le formazioni ufficiali: out Udogie, Kolo Muani fisso dal 1'

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Wolverhampton-Tottenham, match valido per la 34^ giornata di Premier League. Roberto De Zerbi e i suoi Spurs sono sul filo di un rasoio tra la speranza di rimanere ancora in Premier League e lo sprofondo della retrocessione.

Djed Spence torna titolare al posto di Destiny Udogie, nell'unico cambio apportato dal Tottenham. Gli Spurs si trovano attualmente al 18° posto, a due punti dal West Ham (impegnato oggi pomeriggio in casa contro l’Everton), e non hanno mai vinto in Premier nel 2026. James Maddison siede nuovamente in panchina, ormai prossimo al rientro definitivo dopo il grave infortunio al ginocchio subito ad agosto. Presente invece in attacco l'ex Juve Kolo Muani con Xavi Simons e Solanke nel tridente.

Wolverhampton (3-4-2-1): Sá; Lima, Doherty, S. Bueno, Toti, H. Bueno; André, J. Gomes, R. Gomes; Mané, Armstrong.

A disposizione: Bentley, Tchatchoua, Olagunju, Wolfe, A. Gomes, Bellegarde, Edozie, Hwang, Arokodare.

Allenatore: Edwards.

Tottenham (4-2-3-1): Kinsky; Spence, Danso, Van de Ven, Porro; Bissouma, Gallagher, Bentancur; Xavi, Kolo Muani, Solanke.

A disposizione: Austin, Dragusin, Palhinha, Richarlison, Maddison, Tel, Gray, Bergvall, Souza.

Allenatore: Roberto De Zerbi.