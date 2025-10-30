Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Koulibaly: "Il Napoli rifiutò 100 milioni di euro. Ancelotti si sarebbe dimesso il giorno dopo"

© foto di www.imagephotoagency.it
Alessio Del Lungo
Oggi alle 12:23
Alessio Del Lungo

Kalidou Koulibaly è oggi il difensore centrale titolare dell'Al Hilal di Inzaghi, ma per tutti gli appassionati italiani di calcio resterà sempre il perno del Napoli. Intervenuto nel corso del Podcast Zack en Roue Libre, il senegalese ha raccontato un retroscena di mercato legato al suo passato: "Il Napoli aveva ricevuto un’offerta del Manchester United da 100 milioni e l’aveva rifiutata. Ancelotti arriva e mi dice: 'Sono venuto qui per vincere il campionato: tu cosa vuoi fare?'. E gli rispondo: 'Io voglio andar via, perché?'. Mi dice di sapere dell’offerta, ma che non sarei partito altrimenti lui si sarebbe dimesso il giorno dopo".

Koulibaly spiega il perché della sua volontà: "Pensavo che il mio tempo a Napoli fosse finito. Avevo dato tutto. Erano passati quattro anni, avrei potuto avere il contratto della mia vita. La sera mi chiama e mi dice: 'Vieni nella mia stanza'. Arrivo, apre la porta e mi dice: 'Ah, mon ami Kalidou!'. Parlava francese. Eravamo entrambi in pigiama. Rimasi scioccato".

Infine il calciatore spiega il perché di questa sensazione: "Un grande allenatore come lui che mi riceveva così, in pigiama. Gli spiego che non ero contento, che pensavo il presidente mi avesse mancato di rispetto per come mi aveva parlato".

