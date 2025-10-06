TMW L'agente di Parisi sulla partenza flop della Fiorentina: "Non me l'aspettavo, resto ottimista"

Mario Giuffredi, agente che cura gli interessi di vari calciatori di Serie A tra i quali anche il laterale viola Fabiano Parisi, è intervenuto nel corso del Palermo Football Meeting a “La Braciera in Villa”, evento organizzato da Conference403 con il patrocinio dell’ARS e del Comune di Palermo. Queste le sue dichiarazioni raccolte da TMW sul suo futuro e sulla partenza flop della Fiorentina:

Sulla crisi della Fiorentina: "Onestamente non me l’aspettavo, perché la Fiorentina in estate ha preso un allenatore importante e ha fatto degli acquisti importanti. Non mi aspettavo il secondo peggior inizio della sua storia. Questo non vuol dire che i viola non debbano guardare in positivo. A volte basta una partita per cambiare una stagione, magari sarà la prossima col Milan. Questo inizio non deve precludere ottimismo e fiducia. La Fiorentina ha un allenatore bravo, una dirigenza seria e giocatori di qualità. Io resto ottimista".

Sul suo futuro: "Io ho 49 anni. Ho iniziato da bambino a stare nel calcio, ma inizio anche io a consumarmi, perché ho fatto tantissima gavetta. Provo a godermi gli ultimi 5-6 anni in qualità di agente, poi mi piacerebbe fare il dirigente. Tantissimi giocatori che ho in A li ho presi in C e in B, ho dimostrato coraggio. Da dirigente vorrei mostrare lo stesso. Il dirigente che mi ha fatto sempre impazzire? Walter Sabatini".

