L’AIA ha accolto favorevolmente il comunicato della Lazio dopo le parole di Sarri

La presa di posizione della Lazio nei confronti di Maurizio Sarri è stata accolta con favore dall’Aia e in particolare dal suo presidente, Antonio Zappi. Lo fa sapere l’agenzia LaPresse, a margine dell’incontro tenutosi oggi a Roma tra gli esponenti degli arbitri e i vertici dei club di Serie A.

Nelle prossime ore l’associazione di categoria degli arbitri dovrebbe diramare un comunicato stampa relativo all’incontro di oggi - valutazioni in corso -, ma intanto arriva la notizia che, appunto, Zappi ha “accolto favorevolmente” la nota con cui la Lazio ha calmato i toni dopo quanto dichiarato dal tecnico toscano dopo la gara con l’Inter. A infastidire la categoria arbitrale, in particolare, era stata la provocazione: “Penso che sia ora di noleggiare gli arbitri all'estero. Non ne vedo più all'altezza”.

Cosa aveva scritto la Lazio questa mattina. "La S.S. Lazio, in riferimento alle dichiarazioni rese dal tecnico Maurizio Sarri al termine della gara di campionato, precisa che – come lo stesso allenatore ha successivamente chiarito – il lavoro dell’arbitro non ha in alcun modo influenzato l’andamento della partita né il risultato finale. Le considerazioni espresse a caldo vanno lette nel contesto immediatamente successivo alla gara, dopo momenti di comprensibile tensione sportiva. In un periodo di grande cambio generazionale all’interno della classe arbitrale, è fondamentale che questo processo venga accompagnato e sostenuto con equilibrio, valorizzando la formazione e la crescita dei giovani arbitri”