Gatti operato a Nantes, l'intervento è perfettamente riuscito. Il report medico della Juventus
Questa mattina Federico Gatti è stato sottoposto - come da programma - a intervento chirurgico di meniscectomia artroscopica selettiva del menisco mediale del ginocchio destro. L’intervento eseguito dal dott. Bertrand Sonnery-Cottet e dal dott. Loïc Geoffroy, alla presenza del responsabile sanitario del Club dott. Luca Stefanini, presso la Clinique Santé Atlantique di Nantes - si legge nel report medico ufficiale della stessa Juventus -, è perfettamente riuscito e il calciatore ha da subito iniziato il programma riabilitativo.
Il difensore, ricordiamo, è stato sostituito durante il secondo tempo della gara Juventus-Udinese in seguito a un trauma distorsivo a carico del ginocchio. Secondo le prime stime, Gatti dovrà stare fuori almeno un mese.
Il calendario della Juve a dicembre e gennaio
Napoli-Juventus: Serie A, 7 dicembre ore 20.45
Juventus-Pafos: Champions League, 10 dicembre ore 21
Bologna-Juventus: Serie A, 14 dicembre ore 20.45
Juventus-Roma: Serie A, 20 dicembre ore 20.45
Pisa-Juventus: Serie A, 27 dicembre ore 20.45
Juventus-Lecce: Serie A, 3 gennaio ore 20.45
Sassuolo-Juventus: Serie A, 6 gennaio ore 20.45
Juventus-Cremonese: Serie A, 12 gennaio ore 20.45
Cagliari-Juventus: Serie A, 17 gennaio ore 20.45
Juventus-Benfica: Champions League, 21 gennaio ore 21
Juventus-Napoli: Serie A, 25 gennaio ore 18
Monaco-Juventus: Champions League, 28 gennaio ore 21
