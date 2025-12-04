Sampdoria, buone notizie ma non troppo. Torna Abildgaard ma si ferma Bellemo
Buone notizie per il tandem Foti-Gregucci.
La Sampdoria, scrive La Gazzetta dello Sport, potrà tornare a contare nel match del prossimo weekend contro la Carrarese, su Oliver Abildgaard, assente dallo scorso 28 ottobre a causa della frattura alla spalla destra. Il centrocampista danese aveva scelto un percorso di recupero conservativo e ora ha ripreso a lavorare con la squadra, anche se serviranno ancora alcuni giorni per completare il rientro a pieno regime.
Non arrivano invece segnali positivi per Alessandro Bellemo, che sarà costretto a saltare la sfida con la formazione di Antonio Calabro per una contrattura al polpaccio. Un’assenza che costringerà l’allenatore a ridisegnare nuovamente il centrocampo in vista del prossimo turno di Serie B.
