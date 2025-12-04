La Curva Fiesole risponde all'appello della Fiorentina: "Tutti a Reggio Emilia"

Il periodo della Fiorentina è davvero molto complicato. La squadra di Paolo Vanoli è 19esima a pari merito con l'Hellas Verona 20esimo e sabato affronterà il Sassuolo in un match di capitale importanza per il prosieguo della stagione. Dopo l'appello da parte dei calciatori all'indirizzo dei tifosi, la Curva Fiesole ha risposto con un comunicato che è stato pubblicato nella serata di ieri sui social, il cui titolo è il seguente: "Tutti a Reggio Emilia".

Di seguito il testo integrale della nota: "'Nell'ora di sconforto e di vittoria', recita il nostro inno. L'amore incondizionato per la nostra maglia non conosce limiti. Firenze, come sempre ha fatto, risponderà presente con fierezza e orgoglio per uscire da questa situazione. Sabato tutti a Reggio Emilia con sciarpa e una bandiera, uniti e compatti verso un unico obiettivo: la vittoria! Avanti Curva Fiesole, Avanti Firenze!".

Anche la Fiorentina ha deciso di venire incontro ai sostenitori gigliati. Sono infatti usciti i prezzi dei biglietti della partita della prossima settimana contro l'Hellas Verona, uno scontro salvezza cruciale per i viola: la società ha deciso di intervenire abbassando il costo dei tagliandi in tutti i settori. Un segnale forte che sicuramente sarà apprezzato. Prima però c'è da pensare al match contro i neroverdi.