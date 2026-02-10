Il Siviglia non riaccoglierà Ramos da giocatore: "Questione chiusa, non è una possibilità"

Nonostante la disponibilità di Sergio Ramos a tornare al Siviglia, la società andalusa al momento non ha intenzione di riaccogliere il difensore spagnolo. A complicare il possibile ritorno c’è anche il vincolo salariale: sebbene l'ex Real fosse disposto a rientrare "gratis", la normativa della Liga considera il suo stipendio dell’ultimo anno al Monterrey, un importo rilevante che inciderebbe comunque sul tetto salariale, già ampiamente superato dal club.

Il quadro della situazione è stato chiarito dal segretario tecnico José Ignacio Navarro prima della sfida contro il Girona: "Al momento Sergio Ramos non è una realtà. Non si sta allenando e non può essere a disposizione di Almeyda, quindi non ha senso valutarlo". ha spiegato il braccio destro del direttore sportivo Antonio Cordón. Navarro ha poi aggiunto: "È una questione chiusa. Ci concentriamo sui giocatori disponibili oggi e su quelli del Siviglia Atlético".

Per Ramos, la possibilità di una terza esperienza in maglia biancorossa sembra quindi esclusa, almeno per ora. Parallelamente, però, il processo di acquisizione del club, guidato dallo stesso ex difensore, prosegue. Come riportato da AS, l’operazione avanza con cautela e non è prevista una decisione definitiva prima di giugno.