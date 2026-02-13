Lecce, seduta in vista del Cagliari: assente Camarda, personalizzato per Berisha
Prosegue la preparazione del Lecce in vista dell'importantissimo incrocio contro il Cagliari, gara che potrebbe risultare decisiva nella corsa salvezza dopo l'ottimo successo dei salentini contro l'Udinese nel precedente turno di campionato. Di seguito il report del club giallorosso:
"La preparazione in vista della gara con il Cagliari di lunedì sera è proseguita nel pomeriggio di oggi con un allenamento al Centro Sportivo di Martignano.
Assente Camarda, prosegue con il lavoro personalizzato Berisha. Domani i giallorossi svolgeranno un allenamento mattutino a Martignano".
Il programma racconta le storie di protagonisti e squadre che hanno lasciato un segno nel calcio.
Il programma racconta le storie di protagonisti e squadre che hanno lasciato un segno nel calcio.
Il programma ripercorre la settimana calcista. Due minuti per 10 argomenti.
In studio Francesco Tringali e Alessandro Santarelli
Il programma ripercorre la settimana calcista. Due minuti per 10 argomenti.
In studio Francesco Tringali e Alessandro Santarelli
