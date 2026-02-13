Fiorentina, i convocati per la trasferta a Como: non ce la fanno Gudmundsson e Rugani
Nel giorno di vigilia della sfida contro il Como, in programma domani pomeriggio allo stadio Sinigaglia a partire dalle ore 15:00 e valida per la 25^ giornata di Serie A, il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli ha diramato la lista dei 22 calciatori che prenderanno parte alla trasferta. Confermate le assenze di Albert Gudmundsson e Daniele Rugani, intenti entrambi a risolvere i rispettivi problemi fisici. Questa la lista completa:
Portieri: Christensen, De Gea, Lezzerini.
Difensori: Balbo, Comuzzo, Dodo, Fortini, Gosens, Kouadio, Parisi, Pongracic, Ranieri.
Centrocampisti: Brescianini, Fabbian, Fagioli, Fazzini, Mandragora, Ndour.
Attaccanti: Harrison, Kean, Piccoli, Solomon.
Il programma racconta le storie di protagonisti e squadre che hanno lasciato un segno nel calcio.
Il programma ripercorre la settimana calcista. Due minuti per 10 argomenti.
In studio Francesco Tringali e Alessandro Santarelli
