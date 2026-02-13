Dybala in gruppo, dubbio Thuram per Inter-Juve, Tomori verso il rinnovo: le top news delle 18

Ultime di campo da Roma e Torino. La squadra giallorossa si è allenata in mattinata in vista della sfida contro il Napoli, con segnali incoraggianti per Gian Piero Gasperini: Paulo Dybala e Matias Soulé sono tornati regolarmente in gruppo e viaggiano verso la convocazione. Restano invece a parte Hermoso, Koné, Ferguson, Dovbyk ed El Shaarawy, la cui presenza contro i partenopei appare al momento improbabile. A Torino, la Juventus prepara il Derby d’Italia contro l’Inter con un dubbio pesante: Khephren Thuram ha rimediato una forte contusione alla Continassa ed è in forte dubbio per San Siro. "Sta bene e vediamo domani. Io non sono l'allenatore, farà le scelte il mister", ha spiegato Manuel Locatelli. In caso di forfait, è pronto Koopmeiners.

Novità anche sul fronte rinnovi. Fikayo Tomori è vicino alla firma del prolungamento con il Milan: l’accordo, in scadenza nel 2027, dovrebbe essere esteso fino al 30 giugno 2030, con un ingaggio complessivo intorno ai 4 milioni tra parte fissa e bonus. Il difensore inglese ha collezionato finora 201 presenze e 7 gol in rossonero, vincendo lo scudetto 2021-22 e la Supercoppa Italiana 2024.

Movimenti infine in panchina: l’Hellas Verona ha annunciato l’ingresso di Massimo Pavanel come collaboratore tecnico di Paolo Sammarco. Per lui contratto fino al 30 giugno 2026 e ritorno in gialloblù dopo l’esperienza alla guida della Primavera.