Il Besiktas salva la faccia con Abraham: l'ex Roma entra e segna il 2-2 al Gaziantep

Yvonne Alessandro
Oggi alle 20:18Calcio estero
Finisce qui la 15esima giornata di Super Lig (Serie A turca), con un pareggio in rimonta del Besiktas sul Gaziantep siglata da Tammy Abraham: entrato dalla panchina al 46', il giocatore in prestito dalla Roma - con obbligo di riscatto obbligo di riscatto a 13 milioni più 2 di bonus (da versare in rate entro il 2030 a partire dalla stagione 2026-2027) - ha trovato la rete del 2-2 al 70' e regalato un punto importante alle Aquile nere.

Qualche rammarico resta, perché con una vittoria sarebbe salito al quarto posto, ma il Besiktas riduce comunque il gap con le rivali e si mantiene in quinta posizione di Süper Lig. Pareggio a reti bianche invece tra Alanyaspor e Antalyaspor che smuove la classifica.

Il programma completo
Venerdì 5 dicembre
Galatasaray-Samsunspor 3-2

Sabato 6 dicembre
Eyuspor-Kayserispor 1-1
Konyaspor-Rizespor 1-1
Basaksehir-Fenerbahce 1-1

Domenica 7 dicembre
Genclerbirligi-Karagumruk 3-0 29' Ulgun (G); 65' Koita (G); 74' Mimaroglu (G)
Kocaelispor-Kasimpasa 0-0
Goztepe-Trabzonspor 1-2 - 46', 76' Muci (T); 85' Dennis (G)

Lunedì 8 dicembre
Besiktas-Gaziantep 2-2
Alanyaspor-Antalyaspor 0-0

CLASSIFICA
1. Galatasaray 36
2. Trabzonspor 34
3. Fenerbahce 33
4. Goztepe 26
5. Besiktas 25
6. Samsunspor 25
7. Gaziantep 23
8. Kocaelispor 19
9. Basaksehir 17
10. Alanyaspor 17
11. Konyaspor 16
12. Rizespor 15
13. Antalyaspor 15
14. Genclerbirligi 14
15. Kasimpasa 14
16. Eyupspor 13
17. Kayserispor 13
18. Karagumruk 8

