La serata di Vinicius, Kvara trascina i campioni in carica: Real e PSG agli ottavi di Champions

In una serata agrodolce per le italiane, con la rimonta straordinaria dell’Atalanta contro il Borussia Dortmund e l’impresa solo sfiorata dalla Juventus contro il Galatasaray, due big d’Europa staccano il pass per gli ottavi di UEFA Champions League: Paris Saint-Germain e Real Madrid.

Al Parco dei Principi il PSG pareggia 2-2 contro il Monaco, chiudendo il discorso qualificazione dopo il 3-2 dell’andata. La serata non era iniziata nel migliore dei modi per i campioni in carica, sorpresi nel finale di primo tempo dal gol di Akliouche. Nella ripresa, però, è venuta fuori la qualità e la personalità della squadra parigina, agevolata anche dall'espulsione di Coulibaly: prima Marquinhos ha ristabilito l’equilibrio, poi Kvaratskhelia ha completato la rimonta. Il pareggio nel recupero di Teze ha solo reso più tesi gli ultimi istanti, senza cambiare il verdetto.

Missione compiuta anche per il Real Madrid, che al Bernabéu supera 2-1 il Benfica dopo l’1-0 dell’andata. I portoghesi erano passati avanti con Rafa Silva, ma la reazione dei Blancos è stata immediata: Tchouameni ha risposto quasi subito, mentre nella ripresa Vinicius Jr ha firmato il gol qualificazione. Una rete dal grande contenuto simbolico per tutto quello che è successo negli ultimi otto giorni. Due vittorie dal peso specifico enorme, maturate con sofferenza ma anche con la maturità di chi è abituato a giocare su certi palcoscenici: PSG e Real avanzano, confermandosi tra le grandi favorite per la corsa finale.