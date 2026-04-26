L'Atalanta per il riscatto, il Corriere di Bergamo: "Andrà in campo chi ha più fame"

Non è un momento facile per l'Atalanta, che recentemente è stata eliminata dalla Coppa Italia in semifinale ai calci di rigore dalla Lazio. La squadra di Raffaele Palladino ha l'assoluta necessità di rialzarsi e il Corriere di Bergamo gli ha dedicato uno spazio nel taglio alto della prima pagina alla vigilia della gara contro il Cagliari: "Dopo la delusione andrà in campo chi ha più fame".

In gioco c'è soprattutto il futuro della squadra nerazzurra, che in caso di settimo posto, per accedere alla Conference League e continuare a giocare in Europa dovrà sperare nel successo dell'Inter nel torneo nazionale. Il sesto posto occupato dal Como però è distante solo 4 punti e la chance di agguantarlo esiste ed è più viva che mai. Dipenderà molto anche dall'esito della prossima partita.