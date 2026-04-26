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"Non mi aspetto di restare": Verona, il compito che rimane a Sammarco nelle ultime gare

"Non mi aspetto di restare": Verona, il compito che rimane a Sammarco nelle ultime gareTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Daniele Najjar
Oggi alle 09:27Serie A
Daniele Najjar

"Sinceramente no, mi aspetto che la società mi chieda di continuare anche l’anno prossimo. Alla fine noi allenatori siamo giudicati per i risultati e questi non sono arrivati": così l'allenatore del Verona, Paolo Sammarco, ha parlato in conferenza stampa del proprio futuro, dopo il pareggio a reti bianche della sua squadra contro il Lecce.

8 sconfitte, 2 pareggi e una sola vittoria il bilancio delle 11 partite disputate dopo il suo subentro a Paolo Zanetti. Non esattamente l'impatto che sperava di avere, dunque. La retrocessione matematica non è arrivata, ma è solo rimandata e Sammarco lo sa bene. Ma allora, cosa resta da fare, a Sammarco in queste ultime quattro partite da giocare, indipendentemente dal fatto che abbia ragione o meno?

C'è una domanda che - più o meno - gli viene posta quasi ad ogni conferenza stampa: perché non puntare ora sui giocatori che possono rappresentare il futuro o almeno dai quali il Verona potrebbe ripartire la prossima stagione? La spiegazione di Sammarco in merito è stata semplice, fino a qui: lui ha sempre creduto di poter riaprire la lotta salvezza, in un modo o nell'altro.

E il passo lento di Cremonese e Lecce non fa altro che dargli ragione e aumentare i rimpianti. Insomma, ha puntato sui giocatori sulla carta più forti, senza pensare troppo in là. Ora che tutto è quasi tutto andato anche dal punto di vista della matematica magari giovani come Vermesan verranno rilanciati? Mancano 4 gare alla fine e per il Verona potrebbe essere una soluzione quella di trattarle come amichevoli precampionato.

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