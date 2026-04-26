TMW L'incredibile media gol di Malen sul podio della classifica marcatori in meno di 100 giorni

Con undici reti Donyell Malen è oggi il terzo miglior marcatore della Serie A. Ieri al Dall'Ara l'attaccante olandese è stato grande protagonista col gol che dopo sette minuti ha sbloccato la partita. Poi, pochi istanti prima della fine del primo tempo, ha servito un assist al bacio ad Al Aynaoui che ha fissato il punteggio sul definitivo 0-2 prima del duplice fischio. "Malen è un giocatore incredibile, solo lui poteva mettere un assist così incredibile", ha dichiarato il centrocampista marocchino al termine del match. Quel numero 8 giallorosso protagonista anche dell'assist per lo 0-1.

Che Malen sia oggi sul podio dei migliori marcatori la dice lunga anche sul rendimento degli altri attaccanti della Serie A. La notizia è sorprendente non per le sue qualità, ma perché è sbarcato nel nostro campionato solo il 16 gennaio 2026. I numeri parlano di undici reti in quattordici partite, una media di un gol ogni cento minuti circa. Meglio di lui solo la coppia di argentini Nico Paz (12) e Lautaro Martinez (16), giocatori che fin qui hanno realizzato più reti dell'olandese ma con una media nemmeno paragonabile a quella di chi è arrivato in Italia 99 giorni fa. Un prestito con diritto di riscatto a 25 milioni di euro definito con l'Aston Villa il 16 gennaio che certamente verrà esercitato.

C'è poi da chiedersi perché la Roma dopo l'arrivo di Malen abbia svoltato dal punto di vista offensivo, ma peggiorato i suoi risultati. Nelle ultime 14 partite la squadra giallorossa ha conquistato 22 punti: dieci in meno dell'Inter, ne ha perso sette dal Napoli. Ma ha fatto peggio anche di Como, Juventus, Atalanta e Milan. Rispetto al girone d'andata è nettamente peggiorata la media dei gol subiti, anche se per Gasperini il problema è da ricercare ancora una volta nel reparto avanzato. "Malen ci ha alzato il livello di gioco, ma le prolungate assenze di Dybala e Soulè sono sicuramente pesate", ha detto il tecnico di Grugliasco al termine delle gare di ieri.