Hellas Verona, Sammarco onesto: "Non mi aspetto che la società mi chieda di rimanere"

Pareggio casalingo per il Verona. La formazione scaligera non è andata oltre lo 0-0 in casa contro il Lecce e vede avvicinarsi il momento dell'aritmetica retrocessione in Serie B. Al termine della sfida l'allenatore Paolo Sammarco ha commentato in conferenza:

Non ne va dritta una.

"Meglio il primo tempo, nel secondo tempo male, abbiamo sofferto e sbagliato troppi palloni. E' una situazione difficile e pesava cercare di non perdere".

Vermaesen?

"Vermesan è entrato bene, ha giocato poco perché abbiamo tanti giocatori da valorizzare".

Ci sono giocatori pronti mentalmente a disputare un campionato di Serie?

"Credo di sì. Al di là dei risultato che non sono arrivati, ho trovato tanti ragazzi che si sono messi a disposizione con grande voglia".

Ti aspetti che la società ti chieda di continuare anche l'anno prossimo?

"Sinceramente non me l'aspetto. Siamo valutati per i risultati e questi non stanno arrivando anche se son ben conscio del lavoro che faccio in settimana però devo essere onesto".

Ti aspetti che la società inizi adesso a programmare il futuro?

"E' una domanda che dovete fare ad altri ma me lo auguro. Da tifoso posso solo augurarmelo".

Come sta Bella-Kotchap?

"Gli è uscita la spalla. I dottori l’hanno fatta rientrare, ma ora dovrà fare degli esami per capire l’entità definitiva".

Orban?

"Su di lui stato abbastanza chiaro. Adesso vediamo cosa succederà nei prossimi giorni".