Atalanta, a Cagliari serve la giusta fame! Un crocevia importante per l'Europa

A Cagliari l'Atalanta avrà l'obiettivo di vincere per allungare sul Bologna e provare a rimanere agganciata al treno europeo composto non soltanto dai rossoblu, ma anche dal Como. L'eliminazione dalla Coppa Italia contro la Lazio ha ulteriormente complicato le cose per gli uomini di mister Palladino, per i quali non ci sono più alibi, se non risollevarsi e tirar fuori la determinazione giusta per affrontare al meglio il rush finale.

La questione è basata principalmente su un solo fattore: la fame. A Cagliari non sarà facile per la Dea, visto che i rossoblù non sono aritmeticamente salvi, e in trasferta i nerazzurri hanno riscontrato qualche problema, nonostante abbiano le carte in regola per poter fare la differenza rispetto all’avversario.

Nel mezzo aspettative che devono essere rispettate tra investimenti e ovviamente obiettivi stagionali: su tutti il ritorno in Europa, per poi costruire una nuova base ambiziosa. Ci sarà tempo di parlare di mercato, del rinnovo di Palladino e di come verrà composta la nuova Atalanta, però ora conta il presente: per certi versi il più grande crocevia della stagione.