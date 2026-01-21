L'Athletic a Bergamo con la squadra decimata: gli ultimi 4 infortunati nel weekend
Athletic decimato per la sfida contro l'Atalanta (QUI LE FORMAZIONI UFFICIALI): i baschi sono senza i fratelli Williams, oltre a Yuri Berchiche e Berenguer, ex Torino. Tutti e quattro si sono fatti male nell'ultima partita contro il Maiorca. A questi si aggiungono il lungodegente Aymeric Laporte, oltre ad altri infortunati come Prados Diaz, Sannadi, Unai Egiluz. Più Yeray Alvarez, squalificato fino al 2 aprile poiché positivo all'antidoping.
