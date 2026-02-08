Atletico Madrid, Koke: "Sconfitta dura, non siamo stati brillanti. Spero ci sia utile"

Koke, centrocampista dell'Atletico Madrid, ha commentato così ai microfoni di Movistar LaLiga il ko per 0-1 rimediato oggi tra le mura amiche contro il Betis Siviglia: "Una sconfitta dura, dopo la grande partita che abbiamo giocato in coppa. Oggi non siamo stati così brillanti e speriamo che questo ci sia utile per giovedì e per quello che verrà".

La sua analisi prosegue, tra meriti dati all'avversario e autocritica: "Hanno giocato una partita più combattuta rispetto all'altro giorno. Poi hanno segnato il gol di Antony, che è stato fantastico, e non siamo riusciti a sfondare. Abbiamo avuto poche occasioni. Loro hanno giocato una grande partita. Non siamo riusciti a essere precisi perché quando si chiudono così... non possiamo giocare di prima; il campo non ci ha aiutato".

Focus, infine, sulle condizioni del campo: "La verità è che non va bene. Siamo scivolati, è venuto fuori... Una squadra come l'Atlético ha bisogno di un buon campo per giocare. Ci si aspetta che giochiamo ad alto livello e abbiamo bisogno di un campo di qualità per poter giocare, un'erba di qualità".