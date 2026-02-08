Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Atletico Madrid, Koke: "Sconfitta dura, non siamo stati brillanti. Spero ci sia utile"

Atletico Madrid, Koke: "Sconfitta dura, non siamo stati brillanti. Spero ci sia utile"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 21:41Calcio estero
Paolo Lora Lamia

Koke, centrocampista dell'Atletico Madrid, ha commentato così ai microfoni di Movistar LaLiga il ko per 0-1 rimediato oggi tra le mura amiche contro il Betis Siviglia: "Una sconfitta dura, dopo la grande partita che abbiamo giocato in coppa. Oggi non siamo stati così brillanti e speriamo che questo ci sia utile per giovedì e per quello che verrà".

La sua analisi prosegue, tra meriti dati all'avversario e autocritica: "Hanno giocato una partita più combattuta rispetto all'altro giorno. Poi hanno segnato il gol di Antony, che è stato fantastico, e non siamo riusciti a sfondare. Abbiamo avuto poche occasioni. Loro hanno giocato una grande partita. Non siamo riusciti a essere precisi perché quando si chiudono così... non possiamo giocare di prima; il campo non ci ha aiutato".

Focus, infine, sulle condizioni del campo: "La verità è che non va bene. Siamo scivolati, è venuto fuori... Una squadra come l'Atlético ha bisogno di un buon campo per giocare. Ci si aspetta che giochiamo ad alto livello e abbiamo bisogno di un campo di qualità per poter giocare, un'erba di qualità".

Articoli correlati
Atletico Madrid, settimane importanti per il futuro di Koke: la situazione Atletico Madrid, settimane importanti per il futuro di Koke: la situazione
Koke immenso, 50 gol con l'Atletico a 33 anni: "Non sono uno che tira molto, eppure..."... Koke immenso, 50 gol con l'Atletico a 33 anni: "Non sono uno che tira molto, eppure..."
Atletico Madrid, tra le sirene arabe e il rinnovo: nei prossimi giorni il futuro... Atletico Madrid, tra le sirene arabe e il rinnovo: nei prossimi giorni il futuro di Koke
Altre notizie Calcio estero
Il PSG strapazza De Zerbi: Marsiglia battuto per 5-0, riconquistato il primo posto... Il PSG strapazza De Zerbi: Marsiglia battuto per 5-0, riconquistato il primo posto
Atletico Madrid, Simeone: "Il Betis ha meritato la vittoria, ci è mancata la lucidità"... Atletico Madrid, Simeone: "Il Betis ha meritato la vittoria, ci è mancata la lucidità"
Super League, i risultati: vince il Panathinaikos di Calabria, debutto per Kouamé... Super League, i risultati: vince il Panathinaikos di Calabria, debutto per Kouamé
Liverpool, Slot: "Ripresa impressionante. Guehi-Salah? Era chiara occasione da gol"... Liverpool, Slot: "Ripresa impressionante. Guehi-Salah? Era chiara occasione da gol"
Atletico Madrid, Koke: "Sconfitta dura, non siamo stati brillanti. Spero ci sia utile"... Atletico Madrid, Koke: "Sconfitta dura, non siamo stati brillanti. Spero ci sia utile"
Cade il Liverpool, Gravenberch: "Dobbiamo andare avanti, il Sunderland ci aspetta"... Cade il Liverpool, Gravenberch: "Dobbiamo andare avanti, il Sunderland ci aspetta"
Jupiler League, il risultati della 24^ giornata: allunga l'Union SG, tris del Club... Jupiler League, il risultati della 24^ giornata: allunga l'Union SG, tris del Club Brugge
Manchester City, Guardiola esalta Bernardo Silva: "È una gioia per me allenarlo" Manchester City, Guardiola esalta Bernardo Silva: "È una gioia per me allenarlo"
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Furia De Rossi, ancora il Var sotto accusa. La firma di Yildiz “lega” Spalletti alla Juve. Ora servirebbe il contratto di Vlahovic. Totti due anni a scuola da Ranieri
Le più lette
1 Juventus-Lazio, le probabili formazioni: Spalletti ritrova Yildiz, Miretti per Conceicao
2 Furia De Rossi, ancora il Var sotto accusa. La firma di Yildiz “lega” Spalletti alla Juve. Ora servirebbe il contratto di Vlahovic. Totti due anni a scuola da Ranieri
3 Roma-Cagliari, le probabili formazioni: c'è Pellegrini con Soule dietro all'inamovibile Malen
4 Svincolati FC, i migliori giocatori ancora senza squadra. Sterling la stella
5 Serie A, 24^ giornata LIVE: Gasperini lancia Zaragoza, Maldini falso 9
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Clamoroso allo Stadium: da 2-0 per la Lazio a 2-2 finale, rimonta di una pazza Juve al 97'
Immagine top news n.1 Juventus, Chiellini sul rinnovo di Spalletti: "Nessuna fretta, ma neanche nessun dubbio"
Immagine top news n.2 Serie A, 24^ giornata LIVE: Gasperini lancia Zaragoza, Maldini falso 9
Immagine top news n.3 Sassuolo-Inter 0-5, le pagelle: Dimarco unstoppable, Muric disastroso, Lautaro nella storia
Immagine top news n.4 Serie A, la classifica aggiornata: l'Inter scappa ancora, +8 sul Milan e +9 su Napoli
Immagine top news n.5 L'Inter è come un rullo compressore: 5-0 al Sassuolo, 11 vittorie nelle ultime 12
Immagine top news n.6 Lameck Banda suona il rock: prima, preziosissima vittoria del Lecce nel 2026. 2-1 all'Udinese
Immagine top news n.7 Primo gol di Ordonez in Serie A, colpaccio del Parma a Bologna al 95': Italiano ancora in crisi
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il futuro di Modric dipende da Modric. Ma c'è un segnale chiaro per il Milan Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il talento scoperto per 15mila euro. Vergara e la favola Napoli, ora il rinnovo
Immagine news podcast n.2 Il Sassuolo è riuscito ancora una volta a non sbagliare neanche un colpo
Immagine news podcast n.3 Un allenatore scoperto 'per caso'. Come giocherà il Pisa di Hiljemark
Immagine news podcast n.4 Corvino ha ragione: la sua strategia è l'unica per tenere il Lecce in Serie A
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Ospitaletto, Paolo Musso: "Mercato positivo, siamo rinforzati. FVS? Va migliorato”
Immagine news Serie A n.2 Lazio, la protesta dei tifosi è giusta? Il parere degli opinionisti
Immagine news Serie A n.3 Napoli e Inter, gli ospiti dicono chi rischia di più nel weekend di Serie A
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Clamoroso allo Stadium: da 2-0 per la Lazio a 2-2 finale, rimonta di una pazza Juve al 97'
Immagine news Serie A n.2 Solo Lautaro e Scamacca hanno segnato più di McKennie dall'arrivo di Spalletti alla Juve
Immagine news Serie A n.3 Cos'è successo tra Matic e l'arbitro? Grosso: "Magari sei abituato a certi livelli..."
Immagine news Serie A n.4 Lecce, Gandelman: "Che emozione il primo gol, ma oggi contava la vittoria"
Immagine news Serie A n.5 Inter, Dimarco fa anche gli assist di Dumfries. E intanto si sblocca Luis Henrique
Immagine news Serie A n.6 McKennie la riapre contro la Lazio: colpo di testa su assist di Cambiaso, Juve sull'1-2
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Ternana, Liverani amaro dopo il 2-2: “Mancata fame, dobbiamo lavorare di più”
Immagine news Serie B n.2 Panchine Serie B 2025/26: Dionigi esonerato dalla Reggiana. Al suo posto Rubinacci
Immagine news Serie B n.3 Avellino, Biancolino: "Dai subentranti mi aspettavo qualcosa in più, ma il Monza è forte"
Immagine news Serie B n.4 Monza, Bianco: "Non bisogna fare calcoli, ma vogliamo vincerle tutte"
Immagine news Serie B n.5 Juve Stabia, Gabrielloni: "Il gol una liberazione. Futuro? Non ci sto pensando"
Immagine news Serie B n.6 Monza-Avellino 2-1, le pagelle: Biasci momento d'oro, Cutrone non sbaglia l'esordio
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Alcione, Giorgeschi: "Era fondamentale rialzarsi subito dopo la sconfitta e lo abbiamo fatto"
Immagine news Serie C n.2 Vicenza, solo 0-0 ma Gallo guarda avanti: "Creato tanto, il campionato è lungo"
Immagine news Serie C n.3 Sorrento, Serpini ammette: "Il Casarano ha meritato. Ora serve più cattiveria"
Immagine news Serie C n.4 Carpi, Cassani non fa drammi: "Ottima partita, ma serviva più cinismo"
Immagine news Serie C n.5 Oukhadda trascina la Casertana: "Non dobbiamo porci limiti, la vittoria ridà autostima"
Immagine news Serie C n.6 Serie C, poche emozioni tra Vis Pesaro e Forlì: si va a riposo sullo 0-0
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Roma-Cagliari, confronto numero 101. Da 13 anni non c'è storia
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Atalanta-Cremonese, la Dea non vince lo scontro diretto in A dal 1989
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Juventus Lazio
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, 13ª giornata: l'Inter strapazza la Fiorentina: finisce 3-0
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, 13ª giornata: Napoli Women-Ternana Women 3-1. Fere autolesioniste
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Woman, 13ª giornata: Napoli avanti sulla Ternana con l'autorete di Quazzico
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, 13ª giornata: Bergamaschi decide Roma-Milan 1-0
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, 13ª giornata: Roma-Milan al 45' è ancora sullo 0-0
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, 13ª giornata: Roma-Milan e Inter-Fiorentina i big match di giornata
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Robert Acquafresca: il Cagliari e quelle sliding doors Napoli-Lazio mai dimenticate Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Un petardo che ci fa tornare agli anni del calcio italiano