TMW L'Atletico Madrid alzerà l'offerta a Lookman. Ma serve uno stipendio da top europeo

L'Atletico Madrid a breve alzerà l'offerta fatta a Ademola Lookman. Il Fenerbahce proponeva 9 milioni di euro annui per quattro anni e mezzo di contratto, mentre la proposta degli spagnoli è decisamente più bassa. La sensazione è che il nigeriano possa dire di sì a un contratto della stessa lunghezza ma almeno a 5 milioni più bonus, uno stipendio da top europeo.

La realtà è che l'Atalanta preferisce cederlo all'Atletico Madrid rispetto al Fenerbahce. Perché i rapporti fra le due società sono molto solidi dopo l'approdo a Madrid di Matteo Ruggeri e di Giacomo Raspadori a Bergamo. Ed è anche uno dei motivi per cui sono state richieste certe garanzie bancarie ai turchi, perché da una parte c'è un dare avere già in corso, dall'altra il pagamento non sarebbe in una unica soluzione bensì con più tranche. Non è detto che il Fener faccia una nuova proposta - che anzi è stata esclusa da fonti vicine al club turche - ma dalla loro parte hanno un mercato aperto fino al 6 febbraio.

In più c'è la questione Ederson. Il brasiliano ha un contratto in scadenza al 30 giugno del 2027 - come Lookman - è stato il primo obiettivo per l'Atletico Madrid di Simeone per il centrocampo di questa (e della scorsa) sessione di mercato, ma non c'è l'intenzione di cederlo prima di giugno. Poi non è da escludere un accordo già ora per l'estate, considerati i rapporti fra i club.