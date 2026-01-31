Domani Como-Atalanta, i convocati di Palladino: confermata l'esclusione di Lookman
Sono 23 i calciatori convocati da Raffaele Palladino per Como-Atalanta, gara della ventitreesima giornata della Serie A in programma domani, domenica 1 febbraio, alle ore 15 allo stadio Sinigaglia di Como. Come anticipato, non figura tra i convocati Ademola Lookman, lasciato fuori per le trattative di mercato che lo riguardano.
I CONVOCATI
Ahanor Honest (69), Bellanova Raoul (16), Bernasconi Lorenzo (47), Carnesecchi Marco (29), De Ketelaere Charles (17), de Roon Marten (15), Djimsiti Berat (19), Éderson (13), Hien Isak (4), Kolašinac Sead (23), Kossounou Odilon (3), Krstović Nikola (90), Musah Yunus (6), Pašalić Mario (8), Raspadori Giacomo (18), Rossi Francesco (31), Samardžić Lazar (10), Scalvini Giorgio (42), Scamacca Gianluca (9), Sportiello Marco (57), Sulemana Kamaldeen (7), Zalewski Nicola (59), Zappacosta Davide (77).