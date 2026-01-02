Cagliari, Giulini sul Kilicstoy: "Seguito da anni. Riscatto alto, vedremo"

Prima della sfida contro il Milan, il Presidente del Cagliari Tommaso Giulini ha commentato il match ai microfoni di DAZN: "La vittoria di Torino ci ha dato un bel segnale, quando giochi per il nostro obiettivo ogni settimana hai emozioni diverse. Siamo riusciti a partire in campionato discretamente bene, poi abbiamo avuto un momento di flessione per poi riprenderci. Sappiamo che sarà complicatissimo fino all'ultima, speriamo dai fino alla penultima: con una squadra giovane rischi di far sentire le emozioni, andando a lottare ogni giornata. Affrontiamo una squadra solida e un allenatore che regala poco e nulla. Ci rende orgogliosi il gioco mostrato".

Come avete scoperto Kilicstoy?

"Lo seguivamo da un paio di anni, l'esordio è stato promettente. Con il Besiktas non abbiamo ancora messo a terra la trattativa. Dopo un anno meno buono, c'è stata questa opportunità, l'idea Cagliari gli è piaciuta e grazie al suo procuratore è stata conclusa la trattativa. Il diritto di riscatto è sicuramente elevato per lo standard del Cagliari, il club voleva mantenere l'intera proprietà del cartellino e lo segue anche Montella per la Nazionale. Per noi può diventare importante".

Ci sono movimenti di mercato in previsione?

"Ieri si è fatto male Deiola e ne avrà per diverse settimane. Il direttore sta seguendo tre nomi e Niccolussi Caviglia può interessare. Speriamo di prendere qualcuno".