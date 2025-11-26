L'ex allenatore di Tiago Gabriel: "Inter più stabile, alla Juve sarebbe più facile imporsi"

Tra i giocatori che si stanno meglio distinguendo in questo avvio di Serie A si trova sicuramente Tiago Gabriel, difensore rivelazione del Lecce che è già stato accostato ad alcune realtà di livello superiore, come Juventus e Inter per rimanere in Italia. Il portale specializzato sui nerazzurri L'Interista ha provato ad approfondire l'identikit di Tiago Gabriel intervistando Filipe Martins, suo ex allenatore in Portogallo ai tempi dell'Estrela Amadora.

Racconta Martins: "Tiago è un giocatore che ha un enorme desiderio di lavorare, imparare ed evolversi. Ha un carattere e uno spirito con cui è molto facile empatizzare. È molto difficile guardare un atleta che lavora così duramente e non scommettere su di lui. Ha solo bisogno di un'opportunità seria. Non lascerà più il posto". Ma una crescita simile era lecito aspettarsela? Spiega il suo ex tecnico: "Sapevo che sarebbe arrivato a un livello elevato, ma mi ha sorpreso che ciò avvenisse così presto in un contesto tanto esigente come quello calcistico. Quando giochi in Italia sei preparato a tutto".

A proposito di cosa deve migliorare, racconta Martins: "Deve continuare a migliorare la coordinazione, essendo molto alto ed esplosivo per migliorare la partenza. Ma compensa con il suo passo lungo". Sugli interessamenti di Inter e Juventus, conclude l'allenatore: "Sono due grandi club che vivono momenti sportivi molto diversi: se da un lato l'Inter potrebbe dargli uno scenario più stabile come squadra, la Juve potrebbe rendergli più facile imporsi come titolare. Sicuramente emergerebbe in ognuna di esse. È preparato".