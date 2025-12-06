Live TMW Udinese, Runjaic: "Abbiamo cominciato male la settimana, con il Genoa per ritrovare energia"

13.50 - L'Udinese affronterà lunedì alle ore 18:00 il Genoa al Bluenergy Stadium per la quattordicesima giornata di Serie A. In conferenza stampa mister Kosta Runjaic farà il punto della situazione in casa friulana. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com.

Che settimana è stata?

"Abbiamo cominciato male la settimana, alcuni nostri giocatori sono stati un po' malati causa influenza e non ci siamo preparati al meglio per la gara di Coppa Italia. Siamo partiti più tardi per Torino, non è una scusa, ma arrivavamo da una partita importante contro il Parma e affrontavamo un'altra gara importante con la Juventus. Non eravamo al meglio ed è una partita su cui c'è poco da dire, forse è stata la peggior partita, nel primo tempo, da quando sono qui, parlo a livello di energia portata in campo. Però c'è da tenere conto che di fronte c'era la Juventus, che ha approcciato bene la gara. Non abbiamo cominciato bene quindi la settimana, poi ci siamo riposati, ora stiamo meglio. C'è stato ora l'allenamento di porte aperte, con il discorso di Inler che ha aperto l'allenamento e ci ha presentato ai tifosi, che hanno potuto così fare qualche foto e autografo con i giocatori. E' stato molto bello, il tempo era ottimale, spero che possiamo sfruttare questa energia per iniziare la prossima settimana nel migliore dei modi trasferendo questa energia sul campo, ripartendo da quanto fatto con il Parma. Vogliamo mettere energia e passione con il Genoa. Atta si è infortunato e forse era legato anche al suo stato di salute non ottimale visto il virus, non volevo però cambiarne 10 su 11 contro la Juventus, perchè magari se le cose fossero girate bene potevamo passare il turno. Purtroppo oltre alla sconfitta perdiamo il ragazzo per circa due settimane. Però c'è scelta a centrocampo, abbiamo Ekkelenkamp, Lovric, Miller, Piotrowski, anche un Karlstrom che sta bene. Ora c'è la rifinitura per chiudere la settimana e iniziare al meglio".



Gli infortuni fanno parte del gioco, quindi a parte Atta ci aspettiamo un'Udinese che dia le risposte giuste con il Genoa:

"Sì, vogliamo diventare una squadra molto difficile da affrontare, attraverso l'energia che si crea in casa. Vogliamo portare questa energia in campo, vogliamo accendere il nostro stadio e fare meglio in casa rispetto all'annata passata. La prossima occasione è contro il Genoa, hanno cambiato allenatore, stanno trovando costanza e sappiamo cosa ci aspetta. Tutti all'interno della società non cercano scuse, il virus che ha girato in settimana non può essere una scusa. Siamo tutti uniti e vogliamo mostrare ciò di cui siamo capaci".

Quest'anno ha proposto il cambio di modulo in una sola occasione, può esserci senza Atta la possibilità di riprovare qualcosa di nuovo?

"L'assenza di Atta ci toglie sicuramente qualcosa in stagione, quando però non c'è un giocatore possono esserci opportunità per altri, i ragazzi lo sanno bene. Ci sono sempre riflessioni sull'essere flessibili, ultimamente però con la difesa a 3 abbiamo vissuto buone fasi, anche se magari non siamo riusciti a fare tutto bene nell'arco dei 90 minuti. Abbiamo perso per un periodo Kristensen, poi c'è un giovanissimo come Palma che contro la Juventus nella globalità della partita ha comunque fornito una prestazione di personalità. Abbiamo preso poi ragazzi giovani come Bertola e Goglichidze. Testiamo spesso la linea a 3 ma questo non vuol dire che non proviamo anche altro. Rispetto all'anno scorso abbiamo cambiato e a parte Kabasele il reparto difensivo di quest'anno è il più giovane dell'epoca recente dell'Udinese. L'obiettivo è che i ragazzi forniscano prestazioni costanti, dopo la gara con la Juventus ho parlato con i ragazzi più esperti affinché trasmettessero il nostro pensiero al meglio, spesso non riusciamo a esprimere il meglio delle nostre capacità e dobbiamo lavorare per trovare costanza e fare più punti possibili soprattutto in casa".

Davis come sta? Miller sta trovando forse ancora meno minuti di quanto ci si aspettava:

"Quando non gioca uno è perché c'è qualcun altro, in questo momento Atta sta facendo molto bene. Contro la Juventus avrei fatto il cambio, ma anche Miller ed Ekkelenkamp non stavano bene, quindi ho scelto chi era vicino al 100% della condizione, meno si sta bene più è facile subire infortuni. Miller aveva patito un infortunio due settimane fa, ora sta bene, è a disposizione, abbiamo 3 centrocampisti con la posizione da mediano occupata da Karlstrom che per noi è fondamentale per tecnica e leadership. Poi un posto è occupato da Atta che sta trovando costanza e poi c'è l'ultimo posto che è conteso tra Ekkelenkamp e Piotrowski, Miller non è ancora pronto per essere gettato nella mischia dal primo minuto. Posso anche mettere 11 giovani, ma non credo sia questo il momento e non credo sia il caso di fare troppi esperimenti. Ci servono anche ragazzi di leadership e Zaniolo è uno di quei ragazzi che si sta assumendo responsabilità importanti in attacco, Davis è un altro che mi aspetto si prenda certe responsabilità. Non bisogna dare troppe invece ai ragazzi più giovani, bisogna dargli la chance di dimostrare di cosa sono capaci,

TMW - E' in arrivo la Coppa d'Africa, potrebbe perdere tanti elementi soprattutto sulle fasce:

"Stiamo sicuramente facendo delle riflessioni su questo, dopo la partita con il Napoli non avremo più a disposizione ragazzi come Rui Modesto, Bayo, Okoye, è un momento di difficoltà, può essere un momento di difficoltà. Kamara lunedì non ci sarà, potrebbe tornare con il Napoli. Sicuramente ci stiamo pensando e sto riflettendo su chi potrebbe giocare sulle corsie esterne. Per Genoa e Napoli abbiamo abbastanza ragazzi a disposizione, tutti saranno a disposizione a parte Kamara e Atta per lunedì".



Stiamo rivedendo Iker Bravo ora:

"Dipende sempre dalla situazione contingente, dal risultato della partita e da come si allena in settimana, mette molta energia sul campo. Quando è a disposizione può giocare, è entrato nell'ultima settimana, in alcuni momentiha fatto meglio, altri peggio, ai giovani va dato il modo giusto per crescere, avendo una versione generale. Penso che ormai mi si conosca abbastanza bene, la Serie A è un palcoscenico importante, ogni minuto in Serie A è possibilità per crescere. Sappiamo che vorrebbe giocare di più, è naturale, c'è Davis che ha fatto 4 gol. Iker Bravo è giocatore importante per noi, ma c'è Davis, c'è Zaniolo e vorrei che Davis avesse quest'anno una stagione più costante, Zaniolo tra coppa e campionato ha segnato 5 gol. Iker Bravo per ora ha segnato un gol e abbiamo bisogno di più soluzioni, ci stiamo lavorando, Iker Bravo perché no potrebbe giocare anche con il Genoa, se non ci saranno intoppi non sarà titolare ma può subentrare. Abbiamo anche Gueye che potrebbe trovare minuti, è giovane è di talento. Non abbiamo 32 punti in Serie A ma 18 e dobbiamo essere costanti".

14:28 - Finisce la conferenza stampa.