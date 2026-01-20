L'IFAB vuole rivoluzionare il calcio: tutto ciò che potrebbe cambiare. Oggi riunione a Londra

Si terrà oggi a Londra la riunione tra i vertici dell'IFAB a proposito delle nuove regole del calcio. Secondo quanto riportato dalla BBC, una delle più discusse è sicuramente quella riguardante il fuorigioco, con Wenger che vorrebbe introdurre il concetto di luce per rendere punibile la posizione di un attaccante. Probabile però che venga bocciata in favore di una rivisitazione un po' differente: invece di usare testa e piedi, si userebbe solo la parte superiore del corpo per valutare la punibilità.

Un altro aspetto fondamentale da considerare è quello relativo al VAR: la FIFA ritiene di avere le risorse per far sì che vengano esaminati tutti i calci d'angolo. Al vaglio pure la possibilità di revisionare pure le seconde ammonizioni. Possibile che, come già avviene per quando ha la palla in mano il portiere, venga introdotto un tempo limite per le rimesse laterali e i rinvii.

Infine si sta studiando se modificare o meno la regola del DOGSO, inserendo la dicitura "posizione e numero degli attaccanti". In sostanza se chi viene atterrato non aveva alcuna chance di segnare, ma avrebbe potuto passare la palla a un compagno meglio posizionato, allora ecco che potrebbe scattare il rosso. In Coppa d'Africa è stata sperimentata invece la norma che prevede che un giocatore stia fuori per 2 minuti dopo l'entrata dei dottori. Infine l'IFAB starebbe pensando di costringere il tecnico a effettuare un cambio qualora il portiere chieda l'intervento dei sanitari. Alcuni sono però contrari.