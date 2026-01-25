Genoa, Ekuban: "Viviamo di emozioni, la giornata di oggi si ricorda per tutta la stagione"

Caleb Ekuban, attaccante del Genoa, ha parlato a DAZN al termine della partita vinta 3-2 in rimonta dalla propria squadra, nella quale ha messo a segno il secondo gol per i suoi: "Ricordo assolutamente l'altro gol che avevo segnato in rovesciata col Lecce, due anni fa, era anche nella stessa porta. Sono contento di aver portato punti, noi siamo questi e viviamo di emozioni, venendo trasportati da un tifo eccezionale che cerchiamo di ripagare nel migliore dei modi. Oggi è una giornata che si ricorda per tutta la stagione".

Chi ha segnato il gol più bello tra lei e Messias?

"Malinovskyi. Abbiamo trovato tantissimo entusiasmo, non dobbiamo scordarcelo, sappiamo quanta voglia e tenacia trovi a giocare in condizioni positive".