Genoa, Ekuban: "Viviamo di emozioni, la giornata di oggi si ricorda per tutta la stagione"
TUTTO mercato WEB
Caleb Ekuban, attaccante del Genoa, ha parlato a DAZN al termine della partita vinta 3-2 in rimonta dalla propria squadra, nella quale ha messo a segno il secondo gol per i suoi: "Ricordo assolutamente l'altro gol che avevo segnato in rovesciata col Lecce, due anni fa, era anche nella stessa porta. Sono contento di aver portato punti, noi siamo questi e viviamo di emozioni, venendo trasportati da un tifo eccezionale che cerchiamo di ripagare nel migliore dei modi. Oggi è una giornata che si ricorda per tutta la stagione".
Chi ha segnato il gol più bello tra lei e Messias?
"Malinovskyi. Abbiamo trovato tantissimo entusiasmo, non dobbiamo scordarcelo, sappiamo quanta voglia e tenacia trovi a giocare in condizioni positive".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Lotta scudetto: se l’Inter scappa non la prendono più. Vicario erede ideale di Sommer. Perchè Spalletti non rinnoverebbe oggi il contratto. Il Como è da zona Champions. Roma e Juve sul talento Palestra
Le più lette
1 Lotta scudetto: se l’Inter scappa non la prendono più. Vicario erede ideale di Sommer. Perchè Spalletti non rinnoverebbe oggi il contratto. Il Como è da zona Champions. Roma e Juve sul talento Palestra
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile