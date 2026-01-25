Ci pensa Ekuban: il Genoa la riprende a 12 minuti dalla fine: 2-2 contro il Bologna
TUTTO mercato WEB
Il Genoa la riprende quando mancano 12 minuti più recupero alla conclusione. Ancora una volta un gol che arriva dalla panchina dopo quello di Malinovskyi. A far esultare il "Ferraris" questa volta è Caleb Ekuban che con una conclusione di destro supera Ravaglia.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Lotta scudetto: se l’Inter scappa non la prendono più. Vicario erede ideale di Sommer. Perchè Spalletti non rinnoverebbe oggi il contratto. Il Como è da zona Champions. Roma e Juve sul talento Palestra
Le più lette
1 Lotta scudetto: se l’Inter scappa non la prendono più. Vicario erede ideale di Sommer. Perchè Spalletti non rinnoverebbe oggi il contratto. Il Como è da zona Champions. Roma e Juve sul talento Palestra
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Serie C, 23ª giornata: trema l'Ascoli ma vince. Ok Catania e Salernitana, notte fonda per la Pro Patria
Pronostici
Calcio femminile