L'Inter a Torino corre verso lo scudetto. Il calcio si ferma per il caso Rocchi

Ci sono stagioni che cominciano tra mille dubbi e si chiudono con i coriandoli. L’Inter di Chivu è vicina all’obiettivo, ma non è ancora tempo di stappare lo champagne sul palco dello scudetto. Oggi contro il Torino serve un altro passo, per cementare la vetta e prenotare la festa tricolore nella prossima giornata contro il Parma di Cuesta (già salvo dopo la vittoria 1-0 contro il Pisa). L’Inter è una squadra che ha saputo rispondere ai momenti difficili, costruendo il suo destino un passo alla volta. Lo ha ricordato lo stesso Chivu ieri in conferenza stampa ad Appiano Gentile, respingendo con convinzione la narrazione di chi, a inizio anno, parlava di ciclo finito: “Siamo sereni come sempre, consapevoli del lavoro svolto, di quanto abbiamo lavorato per metterci in questa condizione e consapevoli del fatto che mancano ancora partite e punti per avvicinarci a quello che è sempre stato il nostro sogno”.

Sulla stagione nel suo complesso, Chivu è stato ancora più netto: "Magari arrivare alla sosta con due pareggi, e ci metto anche la sconfitta col Milan, ha creato un po' di critica per quelle che erano le aspettative. La partita con la Roma è stata molto importante e l'abbiamo portata a casa. Poi siamo andati a Como e ci siamo messi da soli in una condizione che ci permette di sognare." Sul piano tattico, la principale assenza resta Lautaro Martinez, ancora ai box ma in via di recupero per la prossima settimana. Bastoni ha svolto l'allenamento con il gruppo ma sente ancora fastidio e la sua presenza è in dubbio, mentre Sucic - dopo la partita da dieci e lode in Coppa Italia - torna disponibile a pieno regime. Davanti potrebbero giocare Pio Esposito e Marcus Thuram, mentre dietro rimane il dubbio tra Sommer e Josep Martinez.

Le parole del tecnico rumeno si sono inserite ieri in una giornata tumultuosa per il calcio italiano, con il designatore degli arbitri di Serie A e B Gianluca Rocchi indagato dalla Procura di Milano con l'ipotesi di concorso in frode sportiva. L'ex fischietto si è auto sospeso, confidando nell'operato della magistratura che lo ascolterà in procura a Milano il prossimo 30 aprile. Secondo l'agenzia di stampa AGI Rocchi avrebbe scelto arbitri graditi ai nerazzurri, ma non si tratta dell'unico filone d'indagine. L’Inter non ha ancora commentato la vicenda, ma potrebbe farlo a margine del match di oggi con i granata. Per ora, il campo. E su quel campo, l'Inter di Chivu si può avvicinare a scrivere la storia.