Non c'è pace per il calcio, Libero: "Il capo degli arbitri finisce indagato"

"Il capo degli arbitri finisce indagato". Il calcio ancora nel caos e così anche Libero decide in prima pagina di trattare l'argomento. Poco sotto alla foto allegata al titolo principale del quotidiano, viene affrontato il tema relativo al terremoto successo ieri nell'AIA, con Gianluca Rocchi, designatore per la Serie A e la Serie B, che si è autosospeso in seguito all'avviso di garanzia che gli è stato recapitato per frode sportiva. L'accusa è quella di aver scelto direttori di gara graditi all'Inter.

Dovesse tutto essere confermato è chiaro che si aprirebbe un altro capitolo nerissimo della storia del nostro movimento, che già deve fare i conti con la Nazionale non qualificata al Mondiale e con nessuna delle nostre squadre presente nelle semifinali delle tre competizioni europee. Un nuovo scandalo porterebbe il mondo del pallone ancora più in basso di quanto non lo sia già.