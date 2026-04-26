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Roma, colpo a Bologna e messaggio alla Juve. Malen punta il record di Balotelli

Roma, colpo a Bologna e messaggio alla Juve. Malen punta il record di Balotelli TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:45Serie A
Marco Campanella

La Roma si lascia alle spalle le tensioni di una settimana inevitabilmente complicata, espugnando lo Stadio Dall’Ara con un netto 0-2 ai danni del Bologna. Basta un tempo ai giallorossi per archiviare la pratica: dopo appena sette minuti è il solito Malen a sbloccare il match; nel recupero della prima frazione, poi, l’olandese si trasforma in assistman in occasione del raddoppio firmato da El Aynaoui. Un successo pesante, che consente alla squadra di Gian Piero Gasperini di ritrovare la vittoria lontano dall’Olimpico, che mancava dal 18 gennaio, e di tenere viva la rimonta al quarto posto.

Ora la pressione passa alla Juventus, attesa questa sera dal delicato confronto con il Milan: i bianconeri proveranno a ristabilire le distanze su una Roma che si è portata a soli due punti. Proprio sulla rincorsa alla zona Champions, Gasperini nel post partita ha sottolineato: “Noi dobbiamo credere in ogni partita di poter vincere. Adesso stiamo anche recuperando giocatori importanti e quindi siamo nelle condizioni di poter fare primi tempi come questo. Nel secondo tempo c’è stata invece un po’ di fatica, ed è su questo che dobbiamo ancora migliorare in vista della prossima gara”.

Intanto, il tecnico riabbraccia Dybala, tornato in campo dopo la lesione al menisco che lo teneva ai box da fine gennaio, e si gode uno straordinario Malen in stato di grazia. Sul suo attaccante, Gasp ha speso parole importanti: “Malen migliora il gioco, è un terminale importante. Se mi aspettavo questo rendimento? Non puoi conoscere prima i numeri. Che fosse un giocatore ideale per noi quello sì, non c’erano dubbi nemmeno sul ruolo. Un po’ lo conoscevo, un po’ abbiamo giocato un’amichevole ad agosto e quando vedi i calciatori dal vivo hai una percezione migliore. Ero convinto facesse al caso nostro”. E ora l’ex Aston Villa è a un passo dal record: con un altro gol eguaglierebbe il bottino di Mario Balotelli, che nel 2012 realizzò 12 reti in 13 presenze nella seconda metà di campionato.

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