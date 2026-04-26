Rocchi nei guai, il CorSera: "Indagato il capo degli arbitri: 'Sceglieva quelli graditi all'Inter'"

Proprio quando il campionato di Serie A è quasi giunto al termine, un nuovo scandalo colpisce il nostro movimento. Questa volta nel mirino non c'è una squadra o un club, ma Gianluca Rocchi, designatore per la Serie A e la Serie B. Il Corriere della Sera gli dedica uno spazio nella parte centrale della prima pagina: "Indagato il capo degli arbitri: 'Sceglieva quelli graditi all'Inter'". L'accusa è quella di frode sportiva, coinvolto pure il supervisore VAR Gervasoni.

Prosegue poi l'analisi del quotidiano, che in prima pagina riporta pure le parole di Rocchi: "Mi autosospendo, ma tornerò più forte". E ancora: "Veleni e tradimenti, così trema il sistema". Le gare finite nel mirino sono Bologna-Inter e Inter-Milan, quest'ultima di Coppa Italia. I nerazzurri persero 1-0 e 0-3, vedendo di fatto scivolare via due titoli.