L'Inter perde Calhanoglu, arriva il report medico dopo l'infortunio. Ecco i tempi di recupero

Hakan Calhanoglu - come da programma - si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. L'esito degli esami - si legge nel report medico ufficiale diramato dall'Inter - hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo sinistro. La sua situazione - continua la nota del club nerazzurro - sarà valutata nei prossimi giorni.

Calhanoglu, poco dopo aver segnato il calcio di rigore del momentaneo secondo sorpasso dei nerazzurri sul Napoli - nella gara di San Siro terminata poi 2-2 - era stato costretto a lasciare il campo (al 42' del secondo tempo, ndr) per via appunto di un problema fisico. Data per scontata quindi la sua indisponibilità per le prossime gare (a partire da quella di domani contro il Lecce nel recupero della gara rimandata per la Supercoppa Italiana), resta da capire quanto il turco dovrà restare fuori dai giochi. In questo senso, secondo Sky Sport, lo stop dovrebbe aggirarsi intorno ai 20 giorni.

Questo il calendario dell'Inter durante il mercato di gennaio: 6 partite che l'Inter - qualora dovesse essere confermato il periodo di stop - giocherà senza il suo regista titolare.

14 gennaio ore 20.45 - Inter-Lecce (Recupero della 16^ giornata di Serie A)

17 gennaio ore 15 - Udinese-Inter (21^ giornata di Serie A)

20 gennaio ore 21 - Inter-Arsenal (7^ giornata di Champions League)

23 gennaio ore 20.45 - Inter-Pisa (22^ giornata di Serie A)

28 gennaio ore 21 - Borussia Dortmund-Inter (8^ giornata di Champions League)

Data e ora da definire - Cremonese-Inter (23^ giornata di Serie A)