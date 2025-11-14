L'Inter prepara 20 milioni di euro per Gila: la Lazio e Lotito ne vogliono di più

L'Inter fa sul serio per Mario Gila ed è pronta a offrire a gennaio alla Lazio 20 milioni di euro. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Claudio Lotito però ne vuole di più perché dovrà girare il 50% dell'incasso al Real Madrid. In estate ha rifiutato una proposta da 35 milioni da parte del Bournemouth, visto che non poteva rimpiazzarlo con Simic, accasatosi poi all'Al Ittihad in Arabia Saudita. Lo spagnolo, perno della difesa biancoceleste, si è svalutato, non tanto per le ottime prestazioni, ma per il fatto che si avvicina il 2027, anno in cui scadrà il suo contratto.

Andrebbe ceduto in inverno per fare una plusvalenza, ma Sarri prenderebbe malissimo la decisione del presidente. Per questo ci saranno degli incontri, addirittura uno forse già oggi, con la società per chiarire pure altre questioni come il rinnovo ancora in stallo di Alessio Romagnoli. Restano in uscita invece Christos Mandas, Nuno Tavares, Fisayo Dele-Bashiru, Reda Belahyane e Tijjani Noslin, salvo clamorose offerte per Matteo Guendouzi e Valentin Castellanos.

I sogni Piotr Zielinski e Davide Frattesi sono destinati a rimanere tali, mentre è meno utopico, ma sempre difficile, pensare a Filip Stankovic, Aaron Martin e Lorenzo Insigne. Intanto è tornato in gruppo nella doppia seduta di Formello proprio Dele-Bashiru, che era fuori da quasi due mesi. Sarri dovrà decidere se reintegrarlo.