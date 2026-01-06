Inter e Milan su Gila, l'agente: "Concentrato solo sul presente, vuole vincere con la Lazio"

Inter e Milan hanno le antenne dritte e direzionate per le possibili occasioni del mercato sia a gennaio che per l'estate. Mario Gila, in tal senso, risponde a meraviglia a questa descrizione, visto che il difensore spagnolo della Lazio ha un contratto valido per poco più di un anno, fino al 2027 e fino a questo momento di passi avanti per il rinnovo non ce ne sono stati.

Intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it, l’agente Alejandro Camano ha tuttavia aggirato l'argomento: "Il futuro del mio assistito, che poi è un mio amico oltre che una bravissima persona e un super giocatore, è essenzialmente la prossima partita nonché vincere tutto quello che può con la Lazio. Ma la cosa importante è la prossima gara (contro la Fiorentina, ndr)".

E sul rinnovo con il club biancoceleste non si è scomposto: "Ha ancora un altro anno e mezzo di contratto. Ripeto, l’importante adesso è solo vincere la prossima partita". La sensazione, però, è che il nome di Gila continuerà a circolare tra i corridoi dei club milanesi, dopo che il giocatore è approdato alla Lazio nel 2022 per circa 6 milioni di euro. Al momento la richiesta di Claudio Lotito, patron della Lazio, si aggira intorno ai 25-30 milioni di euro, vista la percentuale (50%) sulla futura rivendita del centrale in favore del Real Madrid. Considerazione doverosa: il procuratore di Gila è lo stesso di Lautaro Martinez, capitano dell'Inter. Ma Camano ha negato i contatti con Inter e Milan per lui, insistendo sulla stessa linea: "È concentrato solo sul presente, perché vuole vincere con la maglia della Lazio".