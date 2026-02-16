Rosso a Kalulu, la Juve non ci sta. Tuttosport: "Elkann chiama Gravina: 'Rispettateci!'"

Continuano le grandi polemiche per l'espulsione che l'arbitro La Penna ha dato a Kalulu a metà del primo tempo del derby d'Italia vinto dall'Inter contro la Juventus per 3-2.

Nella giornata di ieri è anche arrivato il commento del designatore Gianluca Rocchi che, pur ammettendo l'errore del direttore di gara, se l'è presa anche con Alessandro Bastoni: "Siamo molto dispiaciuti dell'episodio: per la decisione di La Penna che è chiaramente errata e per il fatto di non aver potuto usare il Var per sanarla. La Penna è mortificato e gli siamo vicini, ma devo dirvi la verità che non è l'unico ad aver sbagliato: perchè ieri c'è stata una simulazione chiara. L'ultima di una lunga serie in un campionato in cui cercano in tutti modi di fregarci".

La Juventus si è fatta sentire tramite il presidente di Exor John Elkann, il qualeha voluto manifestare le proprie preoccupazioni al presidente Gabriele Gravina, dopo la partita con l'Inter e le polemiche per il rosso a Pierre Kalulu. Elkann, secondo quanto si apprende, ha espresso forte disappunto per i numerosi e ripetuti errori arbitrali e sollecitando l'individuazione di soluzioni efficaci volte a migliorare il sistema e a garantire l'integrità e la credibilità del calcio italiano