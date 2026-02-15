Le immagini di Kalulu-Bastoni arrivano anche in America: "L'MVP dell'Inter è stato l'arbitro"

Nel post partita di Inter-Juventus, le immagini dell’episodio tra Kalulu e Bastoni hanno fatto rapidamente il giro del web, generando numerosi commenti anche a livello internazionale. Tra questi, non sono passate inosservate le parole dei giornalisti di CBS Sports.

Durante l’apertura della puntata su Paramount+, Mike Grella ha dichiarato:"Il miglior giocatore dell'Inter questa sera è stato l'arbitro, nella partita più importante della stagione il giocatore più importante dell'Inter è stato l'arbitro e questo è un fatto".

Nel corso del dibattito è poi stato aggiunto: "Non siete d'accordo su entrambi i gialli vero" - "Sul primo giallo non sono d'accordo, il giocatore della Juve lo tocca appena e lui (Barella ndr.) va atterra molto facilmente. Sul secondo non c'è niente, è Bastoni che doveva essere espulso per simulazione".