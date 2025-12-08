Doppietta di Hojlund, Napoli in vetta. QS in apertura: "Canta Conte, stecca Juve"
"Canta Conte, stecca Juve" scrive il QS in apertura. Doppietta di Hojlund, Napoli in vetta e Juventus ko a -8 dalla formazione di Antonio Conte, ancora imbattuta quest'anno al Maradona. Successo importantissimo degli azzurri vista anche la contemporanea sconfitta della Roma di Gasperini in casa del Cagliari. Bonazzoli e Sanabria intanto fanno volare la Cremonese a 20 punti in classifica.
Oggi in campo - "Senza Pulisic il Milan cerca il primato in casa del Toro": alle 20.45 in campo allo stadio Olimpico di Torino, la formazione di Allegri proverà ad agganciare il Napoli in testa alla classifica.
La carica dei nerazzurri - "L'Inter gongola: attacco stellare da quasi 50 gol": Lautaro sempre più vicino a Boninsegna. Domani la sfida al Liverpool in Champions League.
