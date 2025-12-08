Conte in testa, Spalletti a -8. La Gazzetta dello Sport in apertura: "Vedi che Napoli"
"Vedi che Napoli" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi soffermandosi sulla vittoria del Napoli nel posticipo domenicale contro la Juventus. Al Maradona, grazie a una doppietta di Hojlund, gli azzurri ritrovano la vetta solitaria della classifica e spediscono la Juve dell'ex Luciano Spalletti a -8. Antonio Conte: "Ho giocatori straordinari". Spalletti fischiato: "Portati in giro per il campo".
Oggi in campo - "Doppio esame" scrive la Rosea nel suo taglio alto in vista di Torino-Milan, Monday Night in programma quest'oggi alle 20.45. I granata tra il Diavolo e il paradiso. Il Toro per rilanciarsi, il Milan per la vetta. Pulisic a rischio per l'influenza.
Editoriale di Enzo Bucchioni Hojlund re di Napoli, azzurri soli in testa. Conte, ora è la sua squadra. Juve solo Yldiz: addio sogni scudetto. Spalletti notte nera, fischiato dal Maradona e senza certezze. E il Milan prova l’aggancio
Roma, brutta caduta a Cagliari: la difesa è ciò che preoccupa di più. Ma la classifica ancora sorride
Napoli, Conte: "Grazie ai giocatori. Avevamo 5 partite dure, potevano farci il c**o. Non vado oltre"
Roma, brutta caduta a Cagliari: la difesa è ciò che preoccupa di più. Ma la classifica ancora sorride
