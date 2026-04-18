Borussia Dortmund ko, Svensson: "Dura perdere per due rigori, serve più intensità"

Pomeriggio amaro per il Borussia Dortmund, che ha perso per 2-1 contro l'Hoffenheim dando quindi la possibilità al Bayern Monaco di festeggiare il titolo già nella giornata di domani conquistando almeno un punto contro lo Stoccarda.

A fine partita, in zona mista, ha parlato così il difensore giallonero Daniel Svensson: “Un'altra sconfitta amara. Certo, è dura perdere per via di due rigori. Ma non è stata nemmeno la nostra migliore prestazione, non è il modo in cui dovremmo giocare. E poi, naturalmente, è difficile vincere partite come questa quando si affrontano avversari forti. Dobbiamo giocare con più intensità e far girare di più il gioco. Quando giochiamo così, siamo davvero forti e un avversario molto difficile da battere. Dobbiamo farlo per tutta la partita, non solo per un tempo o 30 minuti”.