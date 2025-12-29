Vitinha non ha dubbi: "Il momento migliore del mio 2025? La finale di Champions"
Vitinha, centrocampista del Paris Saint-Germain incoronato ieri come miglior centrocampista ai Globe Soccer Awards, ne ha parlato a Sky: “È stato l’anno migliore della mia carriera, abbiamo vinto quasi tutto con club e nazionale”.
Un momento da scegliere?
“Senza dubbio la finale di Champions (vinta sull'Inter con il risultato di 5-0, ndr). Mia sorella ha realizzato questo video fantastico di una giornata perfetta, i tifosi saltavano, cantavano, il terzo gol… Tutto fantastico”.
Un anno da film, cosa ti ha trasmesso Luis Enrique?
“È stato un mentore per me, ha cambiato la mia vita e la mia carriera. Mi ha dato tanto e sta continuando a farlo, è un allenatore e una persona fantastica”.
