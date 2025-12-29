Juventus, Perin verso il ritorno al Genoa: dentro Mandas o Leali. E Miretti piace alla Lazio
La priorità del Genoa resta Mattia Perin. E la priorità di Perin, conferma Tuttosport, resta il Genoa. Volontà allineate, dunque, ma con tempi e modalità ancora da definire: serviranno almeno una decina di giorni prima di arrivare alla fumata bianca per un’operazione che, sulla carta, appare lineare. Lineare perché tutte le parti spingono nella stessa direzione, anche se ciò comporterà un sacrificio per Luciano Spalletti, pronto a salutare uno dei suoi uomini di fiducia nello spogliatoio.
Prima di liberare il classe ’92, però, la Juventus dovrà individuare un secondo portiere di alto profilo, in grado di mantenere elevata la competizione con Michele Di Gregorio, tra i migliori per rendimento stagionale. Il nome in cima alla lista di Damien Comolli è Christos Mandas, ma la Lazio intende monetizzare l’eventuale cessione, considerato il ruolo di riserva alle spalle di Ivan Provedel. L’alternativa resta Nicola Leali, che perderebbe spazio proprio con l’arrivo di Perin sotto la Lanterna.
Sul fronte uscite, attenzione a Joao Mario e Vasilije Adzic, entrambi destinati a partire, probabilmente in prestito. Il sacrificio pesante potrebbe però essere Fabio Miretti: stimato da Spalletti e incisivo a Pisa, ma anche tra i pochi in grado di garantire una plusvalenza piena. Piace molto alla Lazio di Maurizio Sarri, ma solo a titolo definitivo.
