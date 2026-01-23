TMW Udinese, sprint per Mlacic: i friulani cercano il sorpasso sull'Inter e le altre interessate

Il futuro di Branimir Mlacic può essere in Italia, ma non all’Inter. Secondo quanto raccolto da TMW, l’Udinese è in pressing per ottenere il sì del difensore croato, superando le altre squadre interessate, big comprese. I bianconeri, in particolare, cercano il sorpasso, oltre che sui nerazzurri (che dalla Dinamo Zagabria hanno accolto Leon Jakirovic), anche su Como, Bologna e Borussia Dortmund, che pure si sono interessate al giocatore dell’Hajduk Spalato.

Classe 2007, da tempo sul taccuino dell’Inter, che aveva anche trovato l’accordo con l’Hajduk, Mlacic aveva sempre traccheggiato sull’approdo milanese. Nulla di personale: il giocatore vuole trasferirsi in una squadra che gli potesse garantire sin da subito un certo spazio, evitando il grande salto per cercare uno step intermedio. Spazio che, evidentemente, all’Inter sarebbe complicato trovare.

Per quanto riguarda l’Udinese e la difesa, al momento non trovano invece riscontri le voci su interessamento per Thiago Pimenta, difensore del Palmeiras.