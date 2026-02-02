Follia allo Zini. Il Corriere dello Sport in apertura: "Audero shock, colpito da un petardo"

"Audero shock". Titola così in prima pagina Il Corriere dello Sport, che si sofferma su quanto accaduto nel corso di Cremonese-Inter. Il portiere grigiorosso infatti all'inizio del secondo tempo è stato colpito da un petardo, lanciato dal settore dei tifosi interisti. Un gesto inaccettabile che ha comportato la temporanea sospensione del match e che è stato condannato fortemente da parte di tutti e giocatori e della dirigenza interista.

Audero, nonostante la grande paura, fortunatamente è rimasto illeso e ha deciso di rimanere in campo dopo la ripresa del gioco. Intanto adesso l'Inter, che si è imposta per 0-2 con le reti di Lautaro e Zielinski, rischia una multa salata e anche la chiusura della curva. La Digos inoltre avrebbe individuato il colpevole del folle gesto, che generato parecchie reazioni nel mondo sportivo e non solo.

JUVENTUS - In primo piano anche la vittoria della Juventus, passata per 1-4 in casa del Parma e adesso nuovamente quarta. I bianconeri sono stati trascinati dalla doppietta di Bremer e dalle reti di McKennie e David, pagando il solo autogol di Cambiaso. Juve che quindi vola a 45 a +2 sulla Roma, oggi impegnata contro l'Udinese.

MILAN - In prima pagina anche il mercato del Milan, che oggi prenderà la decisione finale su Mateta. Il centravanti ha già dato l'ok al trasferimento in rossonero così come il Crystal Palace ma i rossoneri vogliono approfondire le condizioni del francese con nuove visite mediche.