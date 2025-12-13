Milan, Maignan ad ogni costo: i rossoneri faranno di tutto per blindare il portiere francese

Il futuro di Mike Maignan resta uno dei temi centrali in casa Milan. Il portiere francese, capitano e leader dello spogliatoio, è in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno e, teoricamente, tra poche settimane potrebbe accordarsi con un altro club. Tuttavia il Milan non ha alcuna intenzione di rinunciare al suo numero uno. La stagione di altissimo livello che sta disputando, unita al peso specifico che ha all’interno del gruppo, ha rafforzato la volontà della società e a Milanello nessuno vuole iniziare il prossimo campionato con un altro portiere titolare, fa sapere La Gazzetta dello Sport.

Non esiste una vera e propria deadline, ma la situazione non potrà protrarsi all’infinito. La dirigenza ha fatto sapere a Maignan di volerlo al centro del progetto, proponendogli un rinnovo pluriennale da circa 5 milioni di euro netti a stagione più bonus, un netto miglioramento rispetto all’attuale ingaggio. Resta da capire se basterà, considerando che a parametro zero il francese potrebbe ottenere condizioni economiche superiori altrove. Per cautelarsi, il club valuta anche profili alternativi, pur sapendo quanto sia difficile sostituire un portiere del suo livello.

Il rinnovo sembrava definito già lo scorso gennaio, ma un periodo di rendimento incerto aveva portato il Milan a rivedere l’offerta, congelando la trattativa. In estate Maignan aveva ascoltato il Chelsea, senza però forzare la mano, restando poi a Milano su richiesta di Allegri e tornando decisivo, come dimostrano rigori e punti pesanti conquistati contro Roma e Inter. L’eventuale qualificazione in Champions e una stagione vincente potrebbero riaprire definitivamente il dialogo: il Milan è pronto all’ultimo tentativo, e il finale resta ancora tutto da scrivere.