Fiorentina, già a rischio Vanoli? Goretti chiaro: "Il mister è confermato"

Il direttore sportivo della Fiorentina, Roberto Goretti, è intervenuto in conferenza stampa al termine della partita contro il Sassuolo che ha sancito l'ennesima sconfitta dei viola. Nemmeno Paolo Vanoli sembra raddrizzare la situazione, tanto che con i neroverdi è arrivato il terzo ko consecutivo. Rischia pertanto anche il tecnico? Ecco la risposta del dirigente:

Da fuori avete intenzione di prendere qualche decisione? Anche Vanoli non sta dando la svolta...

"Chi fa un'analisi con un giusto spirito critico è ben accetto sempre. Più volte bisogna prendere decisioni anche drastiche, a volte decise, bisogna capire la situazione, bisogna essere realisti e bisogna agire".

Può essere un segnale rimborsare la trasferta a chi è venuto qui?

"Non sta a me prendere queste decisioni".

Vanoli è confermato?

"Sì, il mister è confermato".