Focus TMW Fiorentina, Commisso ha speso 45 milioni in sei anni. Senza contare il 2025

Quanto ha speso Rocco Commisso per la Fiorentina? Oltre al prezzo di acquisto dai Della Valle, intorno ai 150 milioni, il magnate americano è in rosso nei sei anni della sua reggenza, senza considerare il 2025 - ancora in corso - dove sono stati spesi (molto male) circa 90 milioni per gli acquisti senza grandi plusvalenze in entrata. Un solo attivo su sei - quello della cessione di Dusan Vlahovic - seppur molto importante, poi un -45 totale con un Viola Park in più ma senza uno stadio di proprietà.

Insomma, non si può dire che Commisso non abbia speso per la Fiorentina. Eppure i viola sono ultimi in classifica, in una stagione decisamente contraddittoria come quella attuale. Al netto dei primi due anni c'è l'idea di mantenere una sostenibilità economica che, però, verrà modificata se dovesse concretizzarsi la retrocessione in Serie B.

Poi sì, è chiaro che la Juventus - con gli acquisti vari - abbia aiutato. Fra Chiesa e Vlahovic, appunto, che hanno portato oltre 125 milioni nelle casse toscane. La sostenibilità comunque passa attraverso le cessioni, non con gli incassi da stadio oppure le sponsorizzazioni.

I dati

2019: -27 milioni

2020: -29,8 milioni

2021: -10 milioni

2022: 46,8 milioni

2023: -19,5 milioni

2024: -5,9 milioni

Totale: -45,4 milioni