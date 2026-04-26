La Fiorentina fa la partita ma è sprecona, contro il Sassuolo è 0-0 alla fine del primo tempo

Nessuna rete al Franchi al termine dei primi 45’ del lunch match della 34ª giornata tra Fiorentina e Sassuolo. Partita che si accende ad intermittenza, con un paio di occasioni per parte - le più grosse le hanno avute i viola - ma anche tanti errori in costruzione che hanno reso il gioco molto frammentato.

Garcia ci prova, Gudmundsson risponde

Nel primo tempo sono i padroni di casa a fare la partita anche se la prima occasione è di marca neroverde e arriva dopo circa 10 minuti: un passaggio sbagliato di Dodo innesca il contropiede di Laurienté, il francese serve a rimorchio Ulisses Garcia che lascia partire un tiro-cross respinto con le gambe da De Gea dopo che in precedenza era stato anche deviato. La Fiorentina risponde al 21’ con un colpo di tacco delizioso di Gudmundsson a deviare in porta il cross teso di Dodo, trovando però una super respinta di Turati.

Solomon spreca il possibile vantaggio

Al 28’ il Sassuolo si fa rivedere dalle parti della difesa viola, ancora con una galoppata di Ulisses Garcia sulla sinistra che la mette in mezzo per Volpato. Il numero 7 del Sassuolo però spara alto da buona posizione. La chance più grossa del primo tempo arriva al 32’ ed è di marca gigliata. Harrison scappa sulla destra e serve gli attaccanti viola con un cross basso e teso. La palla resta in area dopo essere stata soltanto sfiorata da Gudmundsson e Solomon la colpisce a botta sicura a pochi passi da Turati senza riuscire a centrare nemmeno la porta.

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